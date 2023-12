Aktion in Haldern KAB verkauft am Samstag Weihnachtsbäume

Die KAB St. Josef in Haldern organisiert einen Weihnachtsbaumverkauf am Samstag, 16. Dezember. Ab 10 Uhr können die Bäume gekauft werden auf der Wiese vom Dammhirschgehege bei Familie Stevens am Drostenhof. Los geht es um 10 Uhr. Verkauft wird übrigens auch Glühwein. „Da nur eine begrenzte Anzahl an Tannenbäumen zur Verfügung steht, endet der Verkauf, sobald der letzte Baum seinen Besitzer gewechselt hat“, schreibt die KAB. Ein Teil des Reinerlöses geht an die „Tafeln“ in Rees.