Corona und die Folgen : Die schmucklosen Zeiten sind vorbei

Auf Abstand – und dennoch für die Kunden da: Juwelier Ulrich Kreutz. Foto: Markus van Offern (mvo)

Am Höhepunkt der Coronakrise gab es nur Reparaturarbeiten durchs geschlossene Scherengitter. Inzwischen sind Geschäft und Mitarbeiter von Juwelier Ulrich Kreutz – unter Berücksichtigung der Vorschriften – wieder voll im Einsatz.

Im Mai und Juni finden bundesweit normalerweise bis zu 100.000 Trauungen statt. In den Wochen davor verzeichnen Juweliere einen deutlichen Anstieg beim Verkauf von Ringen und Brautschmuck. Doch in diesem Jahr kam Corona und deshalb haben viele Paare ihre Hochzeit verschoben. Das Geschäft mit Trauringen und Brautschmuck verläuft zurzeit dementsprechend verhalten. „Für einen Monat fehlen mir die Einnahmen. Doch seit der Wiedereröffnung vor rund 14 Tagen läuft das Geschäft gut“, sagt Ulrich Kreutz, der sein Juweliergeschäft an der Kaßstraße betreibt.

Am 17. März musste er sein Geschäft schließen aufgrund der Pandemie. Für seine fünf Mitarbeiterinnen bedeutete das zunächst eine Beschäftigungspause. Den März zahlte er seinem Personal noch das volle Gehalt, ab dem 1. April mussten sie in Kurzarbeit gehen. Doch der Juwelier hatte keine Zeit, die Hände in den Schoss zu legen. Es galt, einen Antrag auf Corona-Hilfe zu stellen, für die Mitarbeiterinnen das Kurzarbeitergeld zu beantragen, mit dem Steuerberater zu sprechen, Bestellungen abzuarbeiten und Neuwaren zu bestellen.

Info Expertenrat: Geheimtipp Gold Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten von Juwelier Kreutz sind ohne Einschränkungen. Das Geschäft an der Kaßstraße hat Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Hoher Goldpreis Weiterhin kauft Ulrich Kreutz auch Goldschmuck, Münzen und Altgold an. „Jetzt ist die Zeit sehr günstig, weil der Goldpreis mit 49 bis 50 Euro pro Gramm recht hoch liegt“, so ein Tipp des Juweliers.

Als besondere Serviceleistung verfügt Juwelier Kreutz über eine eigene Werkstatt. „Bereits seit 1955, als mein Vater Heinrich das Fachgeschäft für Uhren und Schmuck eröffnete, gibt es die Goldschmiede- und Uhrmacher-Meister-Werkstatt hier im Hause“, so Ulrich Kreutz. Ob eine gerissene Kette, eine Uhrenreparatur oder eine Trauring-Umarbeitung – die Kunden wissen es zu schätzen, dass ihre Schmuckstücke in kürzester Zeit direkt vor Ort wieder in Ordnung gebracht werden. Und das konnte Ulrich Kreutz auch zu Corona-Zeiten anbieten.

Zwei Stunden am Tag konnten die Kunden Reparaturarbeiten auf einem Tablett durch das geschlossene Scherengitter hineinreichen. Und auch kleine Geschenke – im Schaufenster ausgesucht und gut verpackt – konnten sie so in Empfang nehmen. „Ich hatte mehrere Stunden am Tag gut zu tun.“

Als er dann das Geschäft Mitte April wieder öffnen durfte, holte er zuerst das komplette Personal zurück. „Uns sind fachkompetente Beratung, guter Service und die erstklassige Qualität wichtig. Unsere Philosophie heißt: Zur guten Qualität gehört auch ein guter Service“, sagt Firmenchef und Uhrmachermeister Ulrich Kreutz. „Schön war es, dass uns einige Kunden sagten: Toll, dass ihr wieder da seid!“ Das Ladenlokal wurde entsprechend den Bestimmungen eingerichtet. Eine Verkaufstheke wurde entfernt. Neben der festen Theke stehen jetzt nur zwei Verkaufstheken zur Verfügung, wobei Verkäufer und Kunden durch eine Plexiglasscheibe getrennt sind. An der Trauring-Theke kann sich das Brautpaar an einer Seite hinsetzen, um in Ruhe auszusuchen. In weitem Abstand davon steht eine Theke, an der die Kunden stehend bedient werden, die Plexiglasscheiben hängen in der entsprechenden Höhe.

Einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist für die meisten Kunden bereits eine Selbstverständlichkeit. Kommt mal einer ohne Mundschutz - weil beispielsweise niederländische Kunden nicht informiert sind, weil dort keine Pflicht besteht - stellt der Juwelier einen zur Verfügung. Drei Kunden dürfen gleichzeitig im Geschäft sein. „Die Mitarbeiter verteilen die Kunden so, dass es passt und bitten ansonsten die Leute, kurz draußen zu warten“, erklärt Kreutz.