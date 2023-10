Verkaufsoffener Sonntag Jutta Green ist die neue Rheinkönigin in Rees

Zum Start ein knappes Statement: „Wer mich nicht kennt: Ich bin Jutta“, stellte sich die neue Rheinkönigin Jutta Green am Sonntag den Zuschauern auf dem Marktplatz vor. Die Reeser Werbegemeinschaft (RWG) kürte die allseits bekannte und beliebte Verkäuferin der Bäckerei Gerads zur Rheinkönigin. Sie folgt auf Tambourmajor Michael Roos, der 2019 zum ersten Rheinkönig ernannt worden war und dieses Amt gleich vier Jahre innehatte, weil in der Corona-Zeit viele Feste und Messen ausgefallen waren. „Der Titel bleibt in unserer Straße“, freute sich Michael Roos, „ich wohne in der Kopernikusstraße 14, Jutta in der Kopernikusstraße 17, so langsam können wir die Straße in Königsallee umbenennen.“