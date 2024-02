Ungewöhnliche Begegnung in Emmerich Jugendlicher filmt Wolf am Ravensackerweg

Jaro Marheineke ist 16 Jahre alt. Jeden Tag fährt er von der Hegiusstraße in Emmerich aus mit dem Fahrrad zu seiner Schule ins niederländische Silvolde. Dabei kommt er auch durch die Hetter. So wie am Mittwoch auf dem Rückweg von der Schule. Was er dort sah, war eine faustdicke Überraschung. Um 13.30 Uhr befand er sich am Ende vom Ravensackerweg, dort wo es fast nur noch Bauernhöfe gibt. Auf einer Wiese lief ein Wolf ! Sofort zückte er sein Handy und filmte das Tier. Angst hatte er nicht, er war einfach nur überrascht.