Jugendliche filmten Tat : Erst Tier gequält und dann einen Zeugen geschlagen

Bocholt/ISSELBURG Drei Jugendliche haben in der Nacht zu Sonntag ein Nutria gequält und die Tat gefilmt. Als Zeugen darauf aufmerksam wurden, wurde ein 16-Jähriger aus Isselburg gewalttätig.

(RP) In der Nacht zum Sonntag befuhr die Besatzung eines Rettungswagens gegen 2.35 Uhr die Ludwig-Erhard-Straße in Bocholt , wo sie auf drei männliche Jugendliche aufmerksam wurden, die offensichtlich ein Nutria quälten. Einer der Jugendlichen hatte nach Angaben der Polizei mit dem Fuß das Tier heruntergedrückt, während ein anderer aus der Gruppe die Handlung mit dem Smartphone filmte.

Die Rettungswagenbesatzung forderte das Trio auf, die Tierquälerei zu unterlassen. Der 16-jährige Haupttäter aus Isselburg ließ zwar von dem Tier ab, kam aber aggressiv und offensichtlich gewaltbereit auf einen Rettungssanitäter zu und schlug diesem mit der Faust gegen den Kopf. Der Rettungssanitäter brachte den Jugendlichen daraufhin zu Boden. Mitarbeiter eines in der Nähe eingesetzten Sicherheitsdienstes beendeten die körperliche Auseinandersetzung. Die beiden 17-jährigen Begleiter des Isselburgers, beide aus Niederstein, hatten sich an der Auseinandersetzung nicht beteiligt. Der 16-Jährige bestritt, das Tier gequält zu haben und behauptet, er sei grundlos von dem Rettungssanitäter angegriffen worden. Eine Einsichtnahme in die von einem der Jugendlichen gefertigten Aufnahmen bestätigt aber den Verdacht der Tierquälerei. Das Tier hatte sich auch humpelnd entfernt. Es wurden Strafverfahren wegen Tierquälerei und Körperverletzung eingeleitet.