Kaufvertrag unterzeichnet: „Heimlich erfolgreich“ kauft Jugendheim

Info

Sammelalbum Als besonderen „Mehrwert“ werden auch zwei Rundflüge über den Niederrhein verlost. Wer sein Sammelalbum „Datt Dorf“ bis zum 10. Januar 2019 in der Volksbankfiliale in Haldern auf seine Richtigkeit kontrollieren und abstempeln lässt, bekommt ein Los für die Hauptverlosung. Alle restlichen Sammelbilder werden jetzt in der Volksbank hinterlegt, wem noch welche fehlen, der kann dort sein Heft vervollständigen, damit er an der Verlosung teilnehmen kann.