Emmerich : Jugendheim im „Terrasana“ - SPD versucht es mit Druck auf CDU und BGE

Das Bild zeigt die ehemalige Gastronomie „Terrasana“ im Rheincenter. Die Stadtverwaltung möchte hier ein zweites Jugendheim installieren. Foto: Hagemann

Emmerich Donnerstag entscheidet die Politik über das „Terrasana“. Bürgermeister Hinze hat sich mit der CDU getroffen, diese aber nicht überzeugt. Die BGE bleibt ebenfalls bei ihrer Ablehnung. Die SPD versucht es nun über die Öffentlichkeit.

Die Emmericher SPD versucht den Druck auf CDU und BGE zu erhöhen, um im ehemaligen „Terrasana“ ein zweites Jugendheim zu installieren. In der kommenden Woche soll es dazu am Donnerstag im Rat einen Beschluss geben. Eine Mehrheit ist für die SPD aber nicht in Sicht.

Bekanntlich wollen die Stadtverwaltung sowie SPD/Grüne das Jugendheim im Rheincenter. CDU und BGE haben schon vor zwei Jahren das alte Kino vorgeschlagen. Mittlerweile ist auch das ehemalige Fitnessstudio neben dem Embricana auf ihrer Vorschlagsliste. Die BGE hat zudem die Idee, dass ein Jugendheim in die obere Etage des PAN einziehen könnte.

Info BGE und CDU mit Mehrheit im Rat Beratung Im Jugendhilfeausschuss des Rates gab es eine Mehrheit für ein zweites Jugendheim. Er ist Fachausschuss, der nicht nur mit Lokalpolitikern besetzt ist. Aussicht Am Dienstag sind die Mehrheiten im Rat anders. Bleibt es beim Meinungsbild, wird es für das Terrasana keine Mehrheit geben.

Bürgermeister Peter Hinze hat mit der CDU am Montagabend ein Gespräch geführt und seine Gründe für das Terrasana dargelegt und erklärt, warum das alte Kino sowie das ehemalige Fitnessstudio keine Alternativen für ihn sind. Am Donnerstag hat er das der BGE auch per Mail mitgeteilt, so BGE-Chef Joachim Sigmund.

Bevor er CDU und BGE die Gründe darlegte, hatte er dies bereits am Montag in einem Zeitungsinterview getan. Zusammengefasst: Das alte Kino ist vor Ende 2022 nicht frei, in das alte Fitnessstudio müssen mehrere hunderttausend Euro gesteckt werden. CDU-Fraktionschef Matthias Reintjes: „Der Bürgermeister hat mit uns gesprochen und die Gründe dargelegt, die er schon vorher im Interview geäußert hatte. Wir sind nicht überzeugt und werden nicht für den Standort Terrasana stimmen. Wir finden den Standort im alten Fitnessstudio besser.“

Freitag verschickte der Vorsitzende des Jugendhilfeausschuss, Jan Ludwig (SPD), eine Pressemitteilung, in der er CDU und BGE aufforderte, für das Terrasana zu stimmen. In seiner Pressemitteilung lässt er auch den Fraktionsvorstand der SPD zu Wort kommen und zitiert diesen mit der Aussage, dass das Terrasana keine dauerhafte Lösung sein müsse. Aber ein zweites Jugendheim für Emmerich solle doch nicht länger warten. BGE-Chef Sigmund zeigte sich am Freitag davon überrascht, hatte sich Ludwig nach seinen Worten doch mit zwei Vertretern der BGE für den Nachmittag zu Gesprächen verabredet. Sigmund: „Aus Sicht der BGE hat sich nichts geändert. Wir können auch nicht die Dringlichkeit erkennen, mit der jetzt von der Verwaltung die zweite Jugendeinrichtung beschrieben wird. Sie hat sich ja lange Zeit gelassen, um überhaupt ein Konzept vorzulegen.“

Sigmund wundert sich zudem über eine Aussage, die der Bürgermeister in seiner Mail wiedergibt. Die Citymanagerin Manuela Sommer vom Beratungsbüro „Schneider+Straten“ habe erklärt, dass das Terrasana in Emmerich eine B-Lage sei und somit aus der Landesförderung herausfalle.

Zur Erklärung: Emmerich hat eine halbe Millionen Euro bekommen, um Neugründungen im Handel zu unterstützen. Dies gelte, so Hinze, für die Stein- und Kaßstraße, nicht für das Terrasana. Dort habe der Vermieter auch kein Interesse an einer versuchsweisen Neugründung, sonder an einer langfristigen Vermietung.