Millinger Jugendhaus JiM Ein Herz fürs Jugendhaus

Das Jugendhaus JiM in Millingen hat gerade „abgesahnt“: 600 Euro, gab es bei der Aktion „Lust auf Zukunft“, mit der die Drogeriekette „dm“ unter anderem auch Kinder und Jugendliche fördern möchte. Mit einem kleinen Infostand stellte sich die Millinger Einrichtung den „dm“-Kunden in Rees an der Dellstraße vor, die dann darüber abstimmen konnten, welche Projekte mit einer Spende des Unternehmens unterstützt werden sollen. Das JiM zog dabei den Jackpot, für das Umweltbildungszentrum Wahrsmannshof gab es immerhin noch 400 Euro.