Reeser Jugendhaus : Digitale Mitmach-Aktionen im „Remix“

Rees Das Reeser Jugendhauses hat Möglichkeiten geschaffen, um auch im Lockdown in Kontakt zu kommen. Hausaufgabenhilfe per Videokonferenz, aber auch kreative Aktionen gehören dazu.

(RP) Auch wenn das Jugendhaus Remix der Stadt Rees aufgrund des Lockdowns weiterhin für Besucher geschlossen bleiben muss, kümmert sich die Mitarbeiter des städtischen Jugendhauses Remis darum, den Kindern und Jugendlichen aus Rees dennoch Aktionen anzubieten. So findet die sonst angebotene Hausaufgabenhilfe täglich von nun an online mit einer Videokonferenz oder über WhatsApp statt. Die Termine werden individuell mit den Teilnehmern abgesprochen.

Hilfe für Risikogruppen und Menschen in Quarantäne : Projekt „Engagiert in Rees“ läuft weiter

Bei Interesse an der Teilnahme an dem Alternativprogramm sind die Mitarbeiter des Jugendhaus Remix täglich von 14 bis 18 Uhr telefonisch unter der Telefonnummer 02851/51178, per WhatsApp unter 0152/06068455 oder Email an jugendhaus.remix@stadt-rees.de erreichbar. Aber auch bei anderen Fragen oder für Einzelgespräche kann sich gerne im Jugendhaus gemeldet werden.