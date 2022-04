Jugendarbeit : Jugendhäuser starten neues Netzwerk

Die Jugendhausleiter Benedikt Kösel, Hanni Peters, Beatrix Kruse und Norman Gebbing-Koltsch werben für das neue Jugendnetzwerk. Auf dem Bild fehlt Vesila Sürücü vom Jugendhaus JiM in Millingen. Foto: Markus Balser

REES Die Jugendhäuser in Rees und den Ortsteilen haben sich zusammengeschlossen, um Kindern und Jugendlichen eine neue Plattform zu bieten. Sie soll unter anderem die bessere Teilhabe an Entscheidungsprozessen ermöglichen.

Wie kann eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen in der Stadt Rees aussehen? Diese Frage war im vergangenen Jahr aufgeworfen worden, nachdem sich die Initiative „Kindern eine Stimme geben“ genau für diesen Punkt stark gemacht hatte. Die Antwort darauf hatte „Remix“-Jugendhaus-Leiter Norman Gebbing-Koltsch gegeben, als er dem Ausschuss für Jugend und Sport im Herbst ein Konzept vorstellte, das bereits bestehende Strukturen nutzen soll. Es wird von allen Fraktionen unterstützt.

Die fünf Jugendhäuser in Rees und den Ortsteilen haben sich dafür zusammengeschlossen und das Jugendnetzwerk Rees gegründet. Die Plattform soll Kindern und Jugendlichen Gelegenheit dazu geben, sich in Gestaltungsprozesse einzubringen, Vorschläge zu machen und Wünsche und Ideen zu äußern. Ermöglicht wird das über die jetzt freigeschaltete Internetseite www.jugendnetzwerk-rees.de. Auch auf Instragram und Facebook ist die neue Plattform vertreten.

Info Reeser Jugendbeirat verlief im Sande Zu wenig Interesse Anfang der 2000er Jahre startete der neu ins Leben gerufene Reeser Jugendbeirat mit viel Enthusiasmus, um Interessen von Kindern und Jugendlichen in Rees zu vertreten. Ähnlich wie der Seniorenbeirat sollte das Gremium der Politik Entscheidungshilfen mit auf den Weg geben. Das Projekt lief einige Jahre, bis sich immer weniger Jugendliche fanden, die sich dafür engagieren wollten.

„Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, Kindern und Jugendlichen mehr Teilhabe ohne große Hindernisse einzuräumen“, erklärt Norman Gebbing-Koltsch die Hintergründe zu der Idee. Sie funktioniert folgendermaßen: Wer eine Idee, einen Wunsch oder einen Vorschlag zur Mitgestaltung hat, kommt zu „seinem“ Jugendhaus und trägt sein Anliegen vor. „Wir können dann schon einmal filtern, ob das Anliegen überhaupt realistisch umzusetzen ist, dann mit der Idee zur Stadtverwaltung gehen und gemeinsam überlegen wie und wann das Vorhaben umgesetzt werden kann“, erklärt Gebbing-Koltsch weiter. Der Vorteil: Die Hemmschwelle, sich ans betreffende Jugendhaus zu wenden, sei gering. Die Kinder und Jugendlichen können sich in vertrauter Umgebung an ihnen bekannte Mitarbeiter wenden. Die Kinder und Jugendlichen sollen in diesem Prozess stets mit eingebunden bleiben.

Mit einem Jugendbeirat oder -parlament, der auch für mehr Partizipation ins Gespräch gebracht worden war, haben die Jugendhausleiter und -leiterinnen keine guten Erfahrungen gemacht. „Es war immer sehr schwer, die Jugendlichen bei der Stange zu halten“, erinnert sich Hanni Peters vom K.O.T. St. Georg Haldern. Auch weil die Mitarbeit in einem solchen Gremium über einen längeren Zeitraum verbunden war. Alles in allem feste Strukturen also, die stark an die der Erwachsenen erinnerten. Die jetzt gewählte offene Jugendbeteiligung sei hingegen ein Angebot, das mit weniger großen Hürden auskomme.

Künftig fungieren das „Remix“, das „JiM“ in Millingen, das Evangelischen Jugendhaus sowie das „K.O.T.“ in Haldern und das „Relaxx“ in Mehr als Bindeglied zwischen Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite und Stadtverwaltung und Politik auf der anderen.

Mit Wünschen und Ideen ihrer „Kunden“ werden die Jugendhäuser seit jeher konfrontiert. „Bewegungsangebote wie eine Skateranlage sind immer ein Thema“, weiß Beatrix Kruse vom „Relaxx“. Aber auch der öffentliche Personennahverkehr, die Möglichkeiten von A nach B zu kommen, sind ein Thema. Nicht für alle Probleme wird es Lösungen geben können. Wichtig sei aber, dass Entscheidungen nachvollziehbar und zeitnah erfolgen müssen, so Gebbing-Koltsch.

Die Jugendhäuser werden am Sonntag beim Familientag der „Wiesenkultur“ mit einem Stand vertreten sein und für das neue Angebot werden. Es soll übrigens auch einen besseren Überblick über die einzelnen Veranstaltungen der Jugendhäuser sorgen. „Mit einem Blick auf die Internetseite kann man auch in Rees sehen, was in Mehr oder Millingen abläuft“, so Benedikt Kösel vom Evangelischen Jugendhaus Haldern. Zudem können sich auch Organisationen oder Vereine bei den Jugendhäusern melden und Veranstaltungen auf der Plattform posten.