Großes Jubiläum : Jugendfeuerwehr Haffen-Mehr feiert 50. Geburtstag

Von links: Jan Hermsen (stellvertretender Löschzugführer), Jan Oostendorp (Löschzugführer), Mark Pohle (Wehrführer Stadt Rees) und Ronny Schoofs (stellvertretender Kreisbrandmeister). Foto: Monika Hartjes

Haffen-Mehr Am Sonntag wurde das große Jubiläum in Haffen mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Hans Eugen Stockman bekam das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Gold.

Erste Überlegungen für eine Jugendfeuerwehr gab es beim Löschzug Haffen-Mehr bereits im Jahr 1971. „Als Beispiel diente die Jugendfeuerwehr Hamminkeln, die damals gegründet wurde“, sagte Löschzugführer Jan Oostendorp in seiner Begrüßungsrede. „Am 1. Juni 1971 beschloss man, dass unter der Führung von Wolfgang Bartsch und Hans-Josef Venhorst die erste Jugendfeuerwehr im Kreis Kleve gegründet wird.“ Zwölf Jugendliche waren damals dabei.

Am Sonntag wurde am Feuerwehrgerätehaus in Haffen das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Oostendorp konnte dazu unter anderem Bürgermeister Christoph Gerwers, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Ronny Schoofs, den Kreisjugendwart Peter Krings und Mark Pohle, Wehrführer der Stadt Rees, begrüßen. Er bedankte sich bei Bauhof und Verwaltung für die reibungslose Unterstützung und bei allen Feuerwehrkameraden und -kameradinnen für die Vorbereitung des Festes. Der Finanzkanzlei Jendryschick dankte er für die Ausstattung mit neuen Poloshirts.

Von den zwölf Gründungsmitgliedern wurden Hans-Josef Venhorst und Helmut Stenzel, die nun der Ehrenabteilung der Feuerwehr angehören, vom Verband der Feuerwehren für ihre 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Hans Eugen Stockman erhielt für 50 Jahre Mitgliedschaft das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Gold am goldenen Bande. Oostendorp ließ in seiner Rede die 50 Jahre Jugendfeuerwehr Revue passieren: 1992 wurde nach der Wiedervereinigung eine Freundschaft mit der Jugendfeuerwehr im Oberhavelkreis geschlossen. Im Jahr 2001 belegte Haffen-Mehr beim Leistungswettkampf in Kranenburg den ersten Platz. Er sprach über Zeltlager, Floßfahrten, Kinobesuche und andere Aktivitäten.

Mark Pohle lobte die Pionierarbeit, die der Löschzug Haffen-Mehr gerade in der Gründerzeit geleistet hatte. „Ihr schafft es, neben der Personalgewinnung durch die Jugendarbeit – darüber hinaus durch ein geschicktes Generationen-Management - für alle Mitglieder der Löscheinheit attraktiv zu sein. Das Staffelholz wird bis zum heutigen Tag erfolgreich übergeben und sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb der Jugendfeuerwehr. Ein Erfolgsmodell, was die Löscheinheit Haffen-Mehr besonders auszeichnet.“

15 Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren gehören der Jugendfeuerwehr Haffen-Mehr an. „Hier herrscht ein toller Zusammenhalt. Wir lernen für den aktiven Dienst, mit viel Spiel und Spaß“, sagte Felizitas Rally, stellvertretende Leiterin der Jugendfeuerwehr. Seit sieben Jahren ist der 17-jährige Finn dabei. „Das alles ist spannend“, sagte er und erzählte, dass am Vorabend eine Übernachtung im Gerätehaus mit zwei Übungen stattgefunden hatte. Zuerst mussten drei Vermisste (Puppen) im Wald gefunden werden, dann ein Feuer gelöscht werden. Max (15) freut sich, „dass man hier viel lernen kann“ und Amando (15) gefällt es in der Gruppe: „Hier achtet jeder auf jeden.“ Der 14-jährige Noel möchte später Berufsfeuerwehrmann werden.

Am Sonntag wartete ein unterhaltsames Programm auf die Besucher. Die kleinen Gäste konnten sich auf Hüpfburgen austoben, im Sand spielen, Buttons herstellen, mit Wasser spritzen und sich schminken lassen. Außerdem gab es die Möglichkeit, sich die echten Feuerwehrautos anzusehen und auch schon mal Probe zu sitzen. Mit Gegrilltem, Getränken, Kuchen und Kaffee war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. An einer großen Fotowand konnte man die Entwicklung und Aktivitäten der letzten 50 Jahre Jugendfeuerwehr entdecken. Am Nachmittag zeigten die Jugendlichen eine FWDV3-Übung, eine Einsatzübung, in der Wasserleitungen bis zum Feuer gelegt werden.

Wie wichtig die Jugendfeuerwehr für die Nachwuchsgewinnung ist, erklärte Jan Oostendorp: „Insgesamt rund 90 Prozent unserer heutigen Feuerwehrleute haben – zumindest zeitweise – bei der Jugendfeuerwehr mitgemacht. Das Durchschnittsalter liegt bei 33,9 Jahren. Die Jugendfeuerwehr hat unseren Löschzug immer jung gehalten.“