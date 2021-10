Jugendcafé am Brink : Die Kinder sollen strahlen

Gute Laune bei der Ferienfreizeit am Wolfsberg. Rechts im Bild: der stellvertretende Leiter des Jugendcafés Marcel Janßen. Foto: Emma Büns

Emmerich Das städtische Jugendcafé am Brink in Emmerich hat ein buntes Herbstferienprogramm für den Nachwuchs auf die Beine gestellt. Die Corona-Zeit war zäh für die Einrichtung. Doch mittlerweile gibt es wieder reichlich Angebote.

Von Emma Büns

Die Stimmung an den sieben Quellen in Kranenburg ist ausgelassen, Kinder spielen auf dem Waldspielplatz fröhlich miteinander. Das Jugendcafé am Brink in Emmerich veranstaltet derzeit die 13. Jugendfreizeit in der Jugendherberge Wolfsberg im Kranenburger Ortsteil Nütterden. Die Jugendfreizeit ist Teil des umfangreichen Herbstferienprogramms des Juca am Brink.

Ein fünftägiges Programm ist auf die Beine gestellt worden. Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahre können für 100 Euro teilnehmen und die Ferien nutzen, so der stellvertretende Leiter Marcel Janßen. „Die Kinder sollen mit dem Jugendcafé zusammen fünf außergewöhnliche Tage am Wolfsberg verbringen. Von Outdoorspielen über Nachtwanderungen bis hin zu einem Walderlebnistag – für jeden ist etwas dabei. Und der Wolfsberg bietet sich für solche Aktivitäten auf jeden Fall an“, sagt der 27-jährige Emmericher.

Info Das ist das Jugendcafé am Brink Geschichte Im Jahre 1998 wurde das Jugendcafé am Brink eröffnet. 2014 ist es in andere Räumlichkeiten gezogen, die städtische Einrichtung konnte sich erweitern. Bis heute besteht eine Kooperation mit den weiterführenden Schulen in Emmerich. Abriss In der kommenden Zeit wird das alte Gebäude des Jugendcafés am Brink abgerissen. Im Neubau des Brink-Gebäudes für die Gesamtschule wird das Juca einziehen

Vor der Corona-Zeit habe die Jugendfreizeit in den Osterferien stattgefunden, doch im Frühjahr 2020 musste die Fahrt zum Wolfsberg coronabedingt abgesagt werden. „Wegen der niedrigen Inzidenzzahlen hat sich das Team des Jucas im vergangenen Jahr für eine Fahrt in den Herbstferien entschieden, um den Kindern Angebote machen zu können. Das haben wir dieses Jahr auch so beibehalten“, erklärt Janßen unserer Redaktion. In der zweiten Ferienwoche stehen jetzt unter anderem eine Fotorallye in Emmerich sowie zudem auch ein Besuch im Gasometer in Oberhausen auf dem Programm.

Doch nicht nur in den Ferien, sondern auch während der Schulzeit bietet das Jugendcafé am Brink den Kindern einen Ort zum Entspannen und Kennenlernen neuer Freunde. „Am Montag kochen wir zusammen, dienstags wird im Juca gemalt und gebastelt. Gleichzeitig findet in Vrasselt auch ein Jugendtreff statt. Mittwochs stellen wir das Angebot ´Halle für alle´ auf die Beine, bei dem sich die Jugendlichen beim Fußball oder Zombieball austoben können. In die gleiche Richtung geht das Donnerstagsprogramm „Adventure mit Sue“. Freitags ab 17 Uhr ist dann Oberstufenzeit, dort können dann allein Jugendliche über 15 Jahre ins Jugendcafé kommen und sich austauschen“, sagt Janßen.

Im offenen Bereich seien es bis zu 20 Kinder, die die städtische Einrichtung in der Rheinstadt täglich besuchen. „Ein bunt gemischtes Trüppchen findet sich im Juca ein, welches auch immer enger zusammenwächst“, sagt der stellvertretende Leiter. Da die Gesamtschule nahe ist, kommen viele Kinder von dort herüber. Doch die Annahme, dass Juca am Brink gehöre der Gesamtschule, sei ein Irrtum, so Janßen. „Letztens waren wir als Team an verschiedenen Schulen und haben Werbung für das Jugendcafé gemacht. Wir hoffen darauf, dass weitere Jugendliche zu uns stoßen“, erklärt der 27-Jährige. Finanziell würde die städtische Einrichtung derzeit gut auskommen. „Die Stadt ist bei dem Thema Jugendförderung bestens aufgestellt“, lobt Marcel Janßen.