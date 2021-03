Jugend musiziert : Madita und Tabea Eicholz haben Grund zur Freude

HALDERN Erfolg für Madita und Tabea Eichholz. Die beiden Mädchen aus Haldern schnitten trotz erschwerter Vorbereitung beim Regionalwettbewerb, der im Digital-Format stattfinden musste, gut ab.

(RP) Am Wochenende fand der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Kleve im Videoformat statt. Mit dabei waren auch Madita und Tabea Eichholz aus Haldern, die in der Wertung Duo Klavier und Violine als jüngste Teilnehmerinnen ihrer Kategorie erste Preise gewannen. Unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie war es für sie ein großer Vorteil, täglich im eigenen Haushalt gemeinsam üben zu können. Ihre Lehrer Georg Michel vom Streicheratelier Haldern (Violine), sowie Gina Kim von der Kreismusikschule Kleve (Klavier) standen mit Rat und Tat im Onlineunterricht zur Seite.