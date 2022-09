Katholische Jugendarbeit : K.o.T. Haldern: Hanni Peters sagt „Tschüss“

Haldern Nach über 27 Jahren bei der „Kleinen offenen Tür“ nahm die Leiterin der katholischen Jugendarbeit jetzt Abschied. Tim Janssen wird ihr Nachfolger.

(RP) Zum Abschied wird es eng im Keller des katholischen Jugendheims in Haldern. In den Fluren, in den Gruppenräumen, die Treppe hinauf warten die Gäste, um sich von Hanni Peters zu verabschieden. Die 65-Jährige nimmt sich Zeit, nimmt Leute in den Arm und scherzt. Mehr als 27 Jahre war sie für die Leitung der „Kleinen offenen Tür“ (K.o.T.) verantwortlich, entsprechend lange kennt sie die Frauen und Männer, die Jugendlichen und Kinder, die sie nun verabschieden.