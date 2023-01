Bürgermeisterwahl Rees Tenter wirft den Hut in den Ring

REES · Der 80-Jährige will bei der Bürgermeisterwahl in Rees antreten. Die dafür nötigen Unterschriften will er jetzt sammeln. Schafft er das, würden drei Kandidaten am 23. April zur Wahl stehen.

11.01.2023, 17:05 Uhr

Jürgen Tenter Foto: Endermann, Andreas (end)