Neuer Jüdischer Kulturraum im PAN : „Thema war nie so wichtig wie heute“

Blick in die Feierstunde im PAN. Am Rednerpult zu sehen ist Irene Möllenbeck. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Feierliche Eröffnung des neuen Jüdischen Raums im PAN Kunstforum mit 150 Gästen.

Den Ausstellungsraum durchzieht ein Zeitband mit Daten zur überregionalen und lokalen Geschichte des Judentums, das einer Tora-Rolle nachempfunden ist. Die acht Schwerpunktthemen auf den Bild- und Texttafeln beinhalten die Familie Gompertz, die Synagoge in Emmerich, die jüdische Volksschule, die jüdischen Friedhöfe, Gisbert Lensing – Kanoniker und Theologe, der sich im 19. Jahrhundert für die Juden einsetzte, die jüdischen Familien Nathan, jüdisches Leben wie die koschere Küche und jüdisches Leben in Emmerich.

Bürgermeister Peter Hinze sagte: „Wir sind stolz, Menschen unter uns zu haben, die sich mit so viel bürgerliches Engagement für eine Sache einsetzen. Es war nie so wichtig wie in der heutigen Zeit, über das Thema nachzudenken. Nur wer in die Vergangenheit schaut und die Vergangenheit versteht, kann die Zukunft gestalten.“