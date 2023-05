70 Jahre Tambourkorps „Bei uns stimmt die Chemie“

Während die Auftritte in den ersten Jahren vor allem auf die heimischen Schützenfeste begrenzt waren, wuchs das Einsatzgebiet der Helderloher in der Folgezeit. Seit den 1970er Jahren begleiten sie das Schützenfest in den „Vereinigten Staaten“ Wittenhorst-Töven-Sonsfeld, in Bocholt-Hohenhorst, aber auch bei der Lambertus-Bruderschaft in Bienen. Dazu kommen auch Auftritte beim Schützenfest in Eppinghoven bei Dinslaken, an St. Martin oder beim Karneval. Das Jahresprogramm ist ausgefüllt, aber mittlerweile erreichen das Tambourkorps auch viele Anfragen von Schützenbruderschaften und Vereinen, zu denen zuvor gar kein Kontakt bestand. Klaus Verholte vermutet, dass das auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängen könnte: „Die haben einige Spielvereine offenbar leider nicht überstanden.“