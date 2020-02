Projekt für sterbenskranke Menschen : Johanniter erfüllen letzte Wünsche

EMMERICH Das Projekt „Sternstunden“ läuft an und soll Schwerstkranken helfen. Die Johanniter verfügen über ein Fahrzeug und das Personal. Emmerichs Chefarzt Joachim van Alst hofft auf eine hohe Spendenbereitschaft.

Vor einem Jahr wurde die Johanniter-Unfall-Hilfe in Emmerich mit zwei Mitgliedern reaktiviert. Langsam steigt die Zahl der Mitglieder wieder. „Gerne können sich interessierte Leute bei uns melden“, so Wieners. Bei Convent an der Duisburger Straße entsteht in einem alten, etwa 150 Quadratmeter großen Schulpavillon eine neue Unterkunft. Diese muss noch renoviert werden. „Alle freuen sich auf diese Arbeit, die uns zusätzlich zusammenschweißt“, so Wieners. Dort gibt es auch einen Stellplatz für das Fahrzeug.