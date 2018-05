Emmerich: Johannes Huethorst neuer Bezirkskönig

Emmerich Der Schützenkönig der St.-Antonius-Schützen Vrasselt holte beim Bezirksschützenfest den Vogel mit dem 116. Schuss von der Stange. Neuer Bezirkskönig auf Scheibe ist Benedikt Meyer von den St.-Johannes-Schützen Praest.

Bei strahlendem Sommerwetter begann am Samstag das Bezirksschützenfest in Hüthum - St. Georg-Schütze Jupp Verhoeven hatte im letzten Jahr den Vogel geschossen - mit einem Sektempfang im Pfarrzentrum und einem Umzug zum Schulhof, wo Bezirkspräses Franz-Josef Pail einen Wortgottesdienst feierte. Auf dem Festplatz an der Hüthumer Straße fanden dann das Fahnenschwenken und das gemeinsame Spiel der sechs Musikkapellen statt. Herbert Ulrich, stellvertretender Bürgermeister, begrüßte die rund 800 Schützen und Gäste im Namen der Stadt. Bezirksbundesmeister Johannes Griebler ging auf den Wunsch der scheidenden Bezirkskönigin Hildegard Verhoeven ein, ein Fest zu feiern unter der Überschrift "bunt und farbenfroh". Er beschäftigte sich mit der Frage: "Was bringt Farbe in das uniforme Grün der Schützen?" und fand die Antwort, dass unter anderem die Fahnen und die individuellen Kleider der Königinnen und Throndamen dazu beitragen, aber auch die Menschen. "Die Schützenfamilie ist Lebenswirklichkeit in allen Farben und Facetten", sagte er. Die St.-Georg-Schützen hatten bestens für ihre Gäste gesorgt, kennen sie sich doch aus mit dem Feiern. 2010 war Manfred Menting Bezirkskönig, davor auch schon Leo Heering und Heinz Holtkamp. Brudermeister Christoph Scheers freute sich: "Wir haben alles gut im Griff, das Wetter ist schön, die Gäste sind zufrieden und die Stimmung ist toll."