Krach in Emmerich Bartels tritt aus BGE-Fraktion aus

"Die Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) meldet, dass ihr Ratsmitglied Jörn Bartels der am 12.12.2022 - nach ihrer formellen Auflösung - neu gegründeten BGE-Ratsfraktion in dieser Wahlperiode nicht beitreten, sondern zukünftig fraktionslos am Ratstisch Platz nehmen wird. Dies teilte er dem Fraktionsvorstand am 19.12.2022 im persönlichen Gespräch mit. Die BGE-Ratsfraktion besteht damit seit dem 12.12.2022 aus vier Ratsmitgliedern.