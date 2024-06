Joel Büns und sein Unternehmen So hilft der Koch aus Emmerich einer Frau aus Haus Freudenberg

Jeden Tag stehen neue Herausforderungen, Aufgaben und – für Karin Verheyen – hunderte Teller, Töpfe sowie Großbehälter zum Spülen auf der Agenda. Darüber hinaus warten aber auch andere Tätigkeiten auf sie. Beim Campusfest an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve, beispielsweise, packt sie bei der Ausgabe von Speisen aus dem Foodtruck mit an. „Mir gefiel von Anfang an das Miteinander im Team sehr, sehr gut“, schildert Karin Verheyen. „Wir sind stolz und dankbar, dass Unternehmen unseren Beschäftigten diese Chance geben“, sagt Barbara Stephan, Geschäftsführerin der Haus Freudenberg GmbH.