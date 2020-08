Jobcenter Rees : Mechthild Kitzinger in den Ruhestand verabschiedet

Jessica Roes (Jobcenter), Andreas Mai (Erster Beigeordneter), Barbara Peerenboom (Personalratsvorsitzende), Mechtild Kitzinger, Michael Meier (Jobcenter), Sibylla Pallerberg (Jobcenter) und Michael Becker (Fachbereichsleiter Arbeit und Soziales). Foto: Stadt Rees

REES Die Mitarbeiterin des Jobcenters hatte maßgeblichen Anteil daran, die Hartz-IV-Gesetze in Rees umzusetzen. Sie baute die Arbeitsvermittlung in der Stadt auf und geht jetzt in den Ruhestand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) „Die Arbeitsvermittlung in der Stadt Rees von null aufzubauen, hat mir viel Freude bereitet“, sagte Mechtild Kitzinger im Rahmen einer Feierstunde an ihrem letzten Arbeitstag bei der Stadt Rees. Die künftige Rentnerin war seit der Einführung der Hartz-Gesetze im Reeser Jobcenter tätig und schätzte es, pragmatische Lösungen zu finden, um ihre Kunden in Arbeit zu vermitteln oder die Vermittlungschancen deutlich zu verbessern. Immer wieder kam es auch vor, dass die rührige Jobcenter-Mitarbeiterin ihren Kunden bei der praktischen Bewältigung verschiedener Lebenssituationen half, indem sie unterschiedlichste Hilfestellungen leistete.

Stellvertretend für Bürgermeister Christoph Gerwers verabschiedete Andreas Mai als Erster Beigeordneter seine langjährige Kollegin. „Mechtild Kitzinger genoss nicht nur bei ihren Kunden ein hohes Ansehen, sondern war auch in der Verwaltung als äußerst engagierte Mitarbeiterin bekannt“, stellte Mai die Verdienste der Jobcenter-Mitarbeiterin heraus. Von der damaligen Agentur für Arbeit in Wesel kommend, hatte sich Mechtild Kitzinger zuletzt freiwillig und auf Wunsch der Stadt Rees dazu bereit erklärt, noch einige Monate länger zu arbeiten, um eine durchgehende Stellenbesetzung zu gewährleisten.

Zum Hintergrund: Im Dezember des Jahres 2003 wurde die vierte und letzte Stufe der Gesetze der so genannten Hartz-Kommission verabschiedet. Unter der Leitung von Peter Hartz hatte die Kommission daran gearbeitet, die deutsche Arbeitsmarktpolitik grundlegend zu verändern. So sollte die Vermittlung in Arbeit ab Januar 2005 ein deutlich größeres Gewicht erhalten.