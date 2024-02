Personalnot in Emmerich Keine Leute fürs Embricana zu kriegen - jetzt soll ein Jobberday helfen

So breit gefächert das Angebot der Jobs ist, so offen ist man im Embricana für jegliche Bewerber. „Die Schüler (ab 16 Jahre) oder Studenten, die sich etwas dazu verdienen möchten, sind bei uns genauso gerne gesehen wie Personen, die nach der Familienphase wieder langsam in das Berufsleben einsteigen möchten. Auch Rentner, die sich noch nicht gänzlich zur Ruhe setzen möchten, sind willkommen“, erklärt Killemann, dass sich nahezu jeder für einen (Mini)Job bewerben kann. Einzige Vorraussetzung: Die Bereitschaft zu einer flexiblen Arbeitszeitenregelung, auch am Wochenende, muss mitgebracht werden. Um potenziellen Interessenten einen tieferen Einblick in das Embricana, seinen Abteilungen und den Jobmöglichkeiten zu geben, veranstaltet die Embricana Freizeit- und Sport GmbH am Samstag, 9. März um 10 Uhr einen „Jobberday“. Neben Informationen zur Beschäftigungsart im Allgemeinen (Minijob, Voll- und Teilzeit), stellen sich die verschiedenen Abteilungen vor und berichten von den unterschiedlichen Aufgabengebieten, die zukünftige Mitarbeiter erwarten. Bei einer kurzen Betriebsführung kann sich jeder selbst ein Bild von den jeweiligen Arbeitsbereichen machen.