Kommunalwahl 2020 : Joachim Sigmund: „Trage mein Herz am richtigen Fleck“

Joachim Sigmund Foto: van Offern, Markus (mvo)

Joachim Sigmund lebt seit 20 Jahren mit seiner Familie in Emmerich. Der ehemalige Kommandeur des Pionierbataillons unternimmt als Kandidat der Bürger Gemeinschaft (BGE) seinen zweiten Anlauf, um Bürgermeister zu werden.

Bitte stellen Sie sich doch kurz vor. Wer sind Sie – und was macht Sie aus?

Joachim Sigmund Ich bin 63 Jahre alt, seit 27 Jahren verheiratet mit meiner Frau Ira und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Als Kommandeur des ehemaligen Pionierbataillons in der Moritz-von-Nassau-Kaserne bin ich im Jahr 2000 mit meiner Familie nach Emmerich gezogen. Hier haben wir Wurzeln geschlagen und fühlen uns wohl. Als gelernter Diplom-Verwaltungswirt und Berufsoffizier konnte ich über 40 Jahre umfangreiche Verwaltungs- und Führungserfahrung auf den Ebenen Bund, Land und Kommune gewinnen. Teamfähigkeit, fachliche Kompetenz und die Bereitschaft, freiwillig Verantwortung zu übernehmen, zeichnen mich aus. Ich arbeite strukturiert und zielorientiert. Der Mensch steht für mich im Mittelpunkt. Augenmaß, Leidenschaft und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung im Team prägen mein Denken und Handeln. Ich habe ein offenes Ohr für meine Mitmenschen und trage mein Herz am richtigen Fleck.

Was ist Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf – und wie wollen Sie es anpacken?

Sigmund Ich arbeite nach dem Grundsatz „von den Bürgern für die Bürger“. Unser Wahlprogramm enthält elf Themenschwerpunkte, die gleichgewichtig sind. Die größten Herausforderungen liegen derzeit bei der Stadtentwicklung. Die werde ich als neuer Bürgermeister zur Chefsache machen und dazu die Arbeit im Rathaus neu organisieren. Wir müssen schneller, effizienter und digitaler werden. Dazu ist im Bereich des Bürgermeisters ein Zentrales Controlling (d. h. eine Steuerung von Prozessen) zu installieren. Ich will im Dialog mit den Bürgern eine attraktive, familien- und klimafreundliche Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität schaffen. Unsere Bürger haben gute Ideen und Vorschläge. Die Innenstadt wird barrierefrei, fußgänger- und fahrradfreundlich. Bezahlbarer Wohnraum für alle Generationen wird geschaffen. Ich möchte zusammen mit den Ortsvorstehern regelmäßig Bürgersprechstunden in allen Ortsteilen durchführen. Mein politischer Ansatz konzentriert sich auf eine ganzheitliche Betrachtung der Aufgaben zur Weiterentwicklung unserer Heimatstadt.

Aus welchem Fehler haben Sie schon einmal gelernt?

Sigmund Ich lerne aus jedem Fehler – aus den eigenen wie aus Fehlern Anderer. Niemand ist perfekt. Manchmal hilft es schon, erst einmal eine Nacht darüber zu schlafen.

Sehen Sie Möglichkeiten, dem ÖPNV in Ihrer Kommune neue Impulse zu geben?

Sigmund Nachhaltige Mobilität ist hier das Stichwort. Es gibt verschiedene Strategien, um die Menschen zum Umstieg auf Busse und Bahnen, zum Radfahren und Zu-Fuß-Gehen zu bewegen. Durch verbesserte Angebote und Attraktivität des ÖPNV wird die Wahl des Verkehrsmittels beeinflusst. Deshalb ist es mir wichtig, dass der Bürgerbus erhalten bleibt. Ich setze auf das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel Nr. 1 in unserer Stadt. Wir bauen neue Radwege, schaffen mehr Fahrradabstellplätze und ein modernes Parkleitsystem. Wir optimieren den Schülerbusverkehr zu allen Ortsteilen. Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve und dem niederländischen Nachbarn ist zu verbessern, um die ÖPNV-Verbindungen gut auszubauen. Nachhaltige Lösungen können nur mit Nachbarkommunen erarbeitet und so zukunftsfähig gestaltet werden.

Wie wollen Sie bezahlbares Wohnen in Ihrer Kommune ermöglichen? Braucht sie Verdichtung im Inneren oder die Erschließung neuer Wohngebiete?

Sigmund Das vom Rat Anfang 2020 verabschiedete „Handlungskonzept Wohnen“ muss endlich angepackt werden. Worüber man sprechen sollte, ist ein generationengerechtes Wohnen. Dazu sind die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Beispielsweise sind mehr Erbpachtgrundstücke für bauwillige junge Familien bereitzustellen. Wir müssen die Flächennutzungsplanungen in allen Dörfern überprüfen, um eine Dorfentwicklung zu ermöglichen. Eine Verdichtung im Inneren mit altersgerechtem und bezahlbarem Wohnraum muss im Einklang mit der Forderung nach mehr Grün und einem guten Stadtklima stehen, ohne das Stadtbild negativ zu beeinflussen. Entscheidend ist vor allem, die Aufenthaltsqualität in unserer Innenstadt deutlich zu steigern.

Wie beurteilen Sie die Infrastruktur in Ihrer Kommune, auch digital – und wie wollen Sie dieses Thema vorantreiben?

Sigmund Bei der Digitalisierung muss Emmerich besser, flächendeckender und schneller werden. Die Corona-Pandemie hat uns z. B. gezeigt, dass nur bei einer guten digitalen Infrastruktur durchhaltefähige Homeoffice-Lösungen möglich sind. Die Digitalisierung wird uns viel Geld kosten. Es sind deshalb alle Fördertöpfe auszuschöpfen. Dazu brauchen wir ein wirksames Fördermittelmanagement im Rathaus. Der direkte Anschluss des Ravensackerweges an den dritten Autobahnanschluss ist unverzichtbar. Ein durchgehender Radweg an der Netterdenschen Straße ist ein Muss. Wir müssen neue Gewerbeflächen entwickeln und hierzu die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausbauen und pflegen. Die Gestaltungssatzung ist zu ändern. Ein wichtiges Thema, das trotz politischem Beschluss bis heute nicht vom Bürgermeister erledigt wurde. Die städtischen Immobilien sind zu sanieren und müssen zum Vorbild beim Energiesparen werden. Auch hier ist in den letzten Jahren viel im Rathaus liegen geblieben.

Viele junge Familien beschäftigt erheblich, ob ihr Kind einen guten Kita-Platz bekommt – und wie es danach auf den Schulen weitergeht. Was macht Ihre Kommune da schon richtig – und wo muss dringend nachgebessert werden?

Sigmund Frühzeitige und kostenlose Bildung sind ein entscheidender Standortfaktor. Den Grundsatz „Kurze Beine, kurze Wege“ werde ich weiterverfolgen. Ich will, dass wir in den nächsten Jahren möglichst kostenlose Kita-Plätze für alle schaffen. Die bestehenden Grundschulen möchte ich stärken. An den Schulen werden wir die Ganztagsbetreuung weiter ausbauen. Wir müssen das Gymnasium modernisieren und die Gesamtschule zum Erfolg führen. Ich unterstütze eine Oberstufenkooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule. Wichtig ist für mich, dass die Ausstattung aller Schulen sehr gut ist und mit der Digitalisierung Schritt hält.

Sie werden, wenn Sie gewählt werden, auch der Bürgermeister sein, der die Kommune aus der Corona-Krise führt. Der Bereich Finanzen und Investitionen spielt da eine wesentliche Rolle – zumal viele öffentliche Kassen eh nicht sprudeln. Muss in den kommenden Jahren der Gürtel noch enger geschnallt werden? Oder ist jetzt die Zeit der Investitionen gekommen? Und wenn ja – in was?

Sigmund Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt sind noch nicht vollständig erkennbar. Alle Projekte sind auf den Prüfstand zu stellen. Wir müssen die richtigen Schwerpunkte bilden, neu priorisieren und zeitgerecht investieren. Den Schwerpunkt sehe ich bei der Infrastruktur der Schulen und Kindertagesstätten sowie beim Sondervermögen, das wir zusammen mit einem politischen Mitbewerber gegen anfangs erhebliche Widerstände des SPD-Bürgermeisters durchgesetzt haben. Wir werden unsere Sportstätten modernisieren und dazu alle Fördertöpfe nutzen. So stärken wir Vereine und das Ehrenamt.

Innenstadt und Handel geben seit Jahren kein gutes Bild ab. Sogar an der Rheinpromenade gibt es Leerstände. Welche Möglichkeiten sehen Sie, Händlern und Gastronomen unter die Arme zu greifen?