Angebot in Emmerich Jetzt qualifizieren für die Kindertagespflege

(RP) Noch sind einige Plätze frei. Wer Interesse an einer solchen Tätigkeit hat, erhält umfassende Beratung im Emmericher Rathaus.In ihrem vielfältigen Betreuungsangebot für junge Familien setzt die Stadt Emmerich am Rhein – neben Kindertageseinrichtungen – auch auf Kindertagespflegepersonen. Familien mit Kindern unter drei Jahren wissen vor allem die familienähnliche Betreuung in einer kleinen Gruppe durch eine einzige Bezugsperson sowie die Flexibilität und individuelle Gestaltung der Betreuungszeiten in der Kindertagespflege zu schätzen.