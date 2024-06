Schützenfest in Rees-Millingen Jens Schröder regiert Millinger Schützen

Am Samstag ging es mit dem Festumzug weiter. Der da noch amtierende König Max Manger wurde auf dem Schulhof abgeholt und anschließend marschierten die Schützen zum gemeinsamen Gottesdienst in der St.-Quirinus-Kirche. Es folgte der traditionelle Zapfenstreich und Auszeichnung der Jungschützen, die am Nachmittag um die Königswürde kämpften. Mit dem 173. Schuss war Leon Kremer erfolgreich und ist neuer Jungschützenkönig in Millingen. Weiter Preisträger sind: Lars Stein (Kopf), Leon Kremer (r. Flügel) und Fabian Heuberg (l. Flügel). Weiter zum Ehrendenkmal und dem Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege. Hierzu legte Brudermeister Manfred Jakobi einen Kranz nieder. Zurück im Festzelt wurde zu Musik von „Public Affair“ bis spät in die Nacht gefeiert.