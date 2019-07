Brauchtum : Der überraschte Schützenkönig

Junges Königspaar in Grietherbusch: Jens Schmitz (25) und Elena Krampitz (23) regieren jetzt bei der St.-Johannes-Bruderschaft. Foto: Privat

Rees-Grietherbusch Eigentlich wollte Jens Schmitz in Grietherbusch nur seinen Schützenkameraden Alexander Hülkenberg unterstützen und schoss dann selbst den Vogel ab.

Eigentlich war schon alles klar bei den Schützen der St. Johannes Bruderschaft Grietherbusch-Grietherort: Alexander Hülkenberg wollte Schützenkönig werden und zunächst verlief alles nach Plan. Er traf beim Königsschießen den Vogel mehrmals und der wackelte schon bedrohlich. Die umstehenden Schützen waren sich sicher, dass der Vogel beim nächsten Schuss fällt. Doch der Vogel fiel, bevor Hülkenberg das Gewehr nachgeladen hatte und so wurde nach dem 45. Schuss um 22.58 Uhr sein Mitbewerber Jens Schmitz überraschend zum neuen Schützenkönig.

Der 25-Jährige hatte seinen Kollegen vom 8. Zug nur unterstützen wollen, damit es ein spannendes Königsschießen wird: „Wenn auch überraschend, so freue ich mich doch sehr auf das kommende Jahr als König in Grietherbusch.“ Königin an der Seite des Melktechnikers wird eine Freundin von ihm, Helena Krampitz (23), Fachangestellte für Arbesmarktdienstleistungen. Die beiden lösen Stefan Lanzerath und seine Karolina ab, die im vergangenen Jahr die Schützenbruderschaft angeführt hatten.