Jasba-Gelände in Rees

Rees Schon wieder haben Einbrecher die Spielhalle auf dem Jasba-Gelände heimgesucht. Zuletzt wurde dort im März Spielautomaten von unbekannten Tätern geknackt.

(RP) Die Spielhalle an der Jasba in Rees ist erneut zum Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei berichtet, brachen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr in die Spielhalle ein, indem sie die Nebeneingangstür aufhebelten. In der Spielhalle brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bereits im März dieses Jahres war in die Spielhalle eingebrochen worden. Auch hier hatten die Täter Spielauotmaten geknackt und Bargeld erbeutet. Hinweise an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830