Retro-Magazin aus Haldern „Offline“ ist hier Trumpf

Info

Der Herausgeber Jan Meininghaus wurde 1973 in Pakistan geboren, wo seine Eltern als Pädagogen arbeiteten. Ab 1975 wuchs er am Niederrhein auf und machte 1993 sein Abitur am Gymnasium Aspel der Stadt Rees. Nach dem Studium für visuelle Kommunikation in Essen arbeitete er dort weiter als Illustrator für Plattenfirmen, Verlage und Werbung. Nach elf Jahren verließ er Essen und zog zurück ins Lindendorf, das ihm ausreichend Platz für seine umfangreiche Sammlung von Platten, Filmutensilien und amerikanischen Oldtimern bietet.

Das Magazin „Rekorder – Das Offline-Magazin“ kann unter www.rekorder-mag.com auch online zum Preis von 7,90 Euro plus Versandkosten bestellt werden. Die Erstausgabe ist zudem bei Tobacco & More in Rees (Vor dem Delltor 9), in der Reeser Bücherecke (Dellstr. 14) und voraussichtlich im Halderner Lädchen (Isselburger Str. 2) erhältlich.