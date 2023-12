Haus im Park Kleines Haus, große Themen

Seit mittlerweile 23 Jahren ist Werner Steinecke Vorsitzender des Emmericher Kunstvereins. Am kommenden Sonntag, 10. Dezember, eröffnet er um 15 Uhr die traditionelle Jahresausstellung, in der diesmal 19 Künstler aus der Region ihre Werke zeigen. Gut möglich, dass dies eine der letzten Ausstellungen ist, die Steinecke eröffnet. Denn den Vorsitz des Kunstvereins möchte er gerne in jüngere Hände geben.