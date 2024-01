Schafe im Grenzgebiet gerissen Videos sollen Wolf bei Emmerich und Millingen zeigen

Auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) hat Meldungen zum Wolf aus dem Bereich Rees bekommen, wie Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann auf Anfrage der Redaktion erläutert. „Am Sonntag, 31. Dezember, bekamen wir die Meldung, dass ein Wolf in Rees-Haldern und Isselburg-Anholt gesehen wurde“, berichtet er. Das Video vom Wolf aus Megchelen ist beim Lanuv bekannt. „Es stammt aus den Niederlanden. Es wird daher auch von den niederländischen Kolleginnen und Kollegen ausgewertet, bisher liegen uns dazu keine Erkenntnisse vor“, so der Lanuv-Sprecher. Bei der Behörde ist inzwischen auch ein weiteres Video von einem Wolf eingetroffen. Es stammt aus Emmerich. Die Aufnahmen stammen vom 1. Januar in Emmerich, ganz in der Nähe der niederländischen Grenze. „Die Auswertung läuft derzeit, wird voraussichtlich einige Tage dauern“, so der Mann vom Lanuv.