Schafe im Grenzgebiet gerissen Video soll Wolf bei Millingen zeigen

Einiges spricht allerdings dafür. Immer wieder sind in der Region Wölfe unterwegs, gerade auch im niederländischen Grenzgebiet. Und erst zu Neujahr ist berichtet worden, dass eben in Megchelen Schafe gerissen wurden. Auch hier wird laut niederländischen Medien vermutet, dass es sich um einen Wolf gehandelt hat. Gut möglich also, dass sich dort aktuell ein Tier aufhält.