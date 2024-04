Brutaler Fall in Isselburg Vergewaltigungsopfer überwindet sich zur Aussage

Was sich in den Tagen zwischen dem 18. und 20. Oktober vergangenen Jahres in einer Wohnung in Isselburg-Werth abgespielt haben soll, ist nur schwer vorstellbar. Zwei Brüder (29 und 26 Jahre alt) sollen einen jungen Mann aus Wesel in einem Verschlag gefangen gehalten, ihn schwer misshandelt, mit dem Tode bedroht und vergewaltigt haben. Erst als sich der heute 22-Jährige in einem unbeobachteten Moment befreien und fliehen konnte, endete das Martyrium. Die beiden Tatverdächtigen, Justin D. und Kevin D., konnten umgehend danach in Isselburg und Emmerich festgenommen werden.