Tragisches Unglück Motorrad erfasst Rollstuhl – zwei Tote bei Unfall in Isselburg

Isselburg · Bei einem schweren Verkehrsunfall in Isselburg sind am Samstag zwei Menschen gestorben. Als der Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls die Straße Am Fenn überqueren wollte, wurde er von einem Motorrad erfasst. Beide Fahrer kamen ums Leben.

03.03.2024 , 13:47 Uhr

Der Unfall hatte sich am Samstag um kurz vor 15 Uhr ereignet. Foto: dpa/Stefan Puchner

Wie die Polizei berichtet, war um kurz vor 15 Uhr ein 93 Jahre alter Isselburger mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl aus Fahrtrichtung Högerdeich in Richtung Pferdehorster Straße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Niederländer aus Silvolde mit seinem Motorrad die Starße am Fenn (L468) in Fahrtrichtung Anholt. Als der 93-Jährige die Landesstraße überqueren wollte, kam es zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Krankenfahrstuhlfahrer kam dabei sofort ums Leben. Der Motorradfahrer aus den Niederlanden starb nach einer Reanimation an der Unfallstelle. Der Högerdeich ist der L468 durch ein Stopp-Schild untergeordnet. Offenbar hatte der 93-Jährige dies übersehen. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallteams aus Recklinghausen. Die Isselburger Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst, sperrte die Unfallstelle ab und sicherte den Kraftstofftank des Motorrades. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Nach der Unfallaufnahme und der Reinigung wurde sie erst am späteren Abend wieder für den Straßenverkehr freigegeben. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

(bal)