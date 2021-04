Tierhändler in Isselburg gestoppt : Polizei findet verängstigte Welpen und Kätzchen im Kofferraum

Tierhändler in Isselburg gestoppt

Die Welpen waren in engen Boxen im Kofferraum untergebracht Foto: Polizei

ISSELBURG Eine Streife nahm zwei mutmaßliche illegale Tierhändler in Isselburg fest. Neben den Welpen fanden die Beamten auch noch völlig unterkühlte Kätzchen.

Mit dem Fund hatten die Beamten bei einer Verkehrskontrolle am Samstag wahrlich nicht gerechnet. Eine Streife stoppte gegen 15.30 Uhr an der Straße Hahnerfeld einen Wagen, in dem zwei Personen saßen. Die Polizisten ließen sich die Papiere zeigen und baten den Fahrer, den Kofferraum des Wagens zu öffnen. Dort machten die Beamten einen schlimmen Fund: Mehrere Hundewelpen und Kätzchen waren hier auf engstem Raum untergebracht.