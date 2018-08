Isselburg freut sich aufs Schützenfest

Isselburg (B.T) Die Weichen sind gestellt: Am kommenden Wochenende kann der Isselburger Schützenverein Schützenfest feiern. „Und auch die Prognosen sagen ideales Schützenfestwetter voraus“, freute sich Präsident Paul Krusen bei der Mitgliederversammlung.

Auch Major Björn Thanisch konnte Positives berichten. Man hatte nicht nur an diversen Schützenfesten, Jubilaren bei den Fahnenschwenkern von der Regniet und Vehlingen und dem Stadtfest teilgenommen, sondern trotz Weiterbildungen, Lehrgänge und Prüfungen, durch welche einige seiner Leute nicht einsatzfähig waren, konnte er sich auf die verbliebenen verlassen. Ebenfalls deutete er an, dass er im nächsten Jahr zu einer Wiederwahl zu Verfügung stehe. „Wer an meinem Stuhl sägen möchte“, bemerkte er, „der braucht eine scharfe Säge.“ Das kommende Schützenfest läuft wie gewohnt ab. Start ist am Freitag, 17. August, um 14.15 Uhr mit dem Kinderschützenfest ab dem Marktplatz.