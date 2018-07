Isselburg: Feldbogenschützen nutzen alten Hochseilgarten

Isselburg Der Stadtrat entschied, dass der Verein das ungenutzte Gelände fortan nutzen darf. Nun fand dort das Sommerturnier der Bogenschützen mit mehr als 100 Teilnehmern statt.

Es ist schon länger her, dass sich im alten Hochseilgarten Isselburg jemand sportlich betätigt hat. Doch das hat nun ein Ende. Zumindest vorerst. Denn der Rat der Stadt Isselburg hat – gegen die Stimmen der FDP – nun entschieden, dass die Feldbogenschützen Isselburg das Gelände des ehemaligen Hochseilgartens nutzen dürfen.

Die Feldbogenschützen sind schon seit einigen Jahren in Isselburg aktiv. Am vergangenen Wochenende veranstalteten sie bereits zum neunten Mal ihr Sommerturnier mit mehr als 100 Teilnehmern. Fortan können sie hierfür nun das Gelände am alten Hochseilgarten nutzen.