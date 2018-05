Isselburg: Ehepaar von Unbekanntem ausgeraubt

Isselburg Die Polizei sucht in Isselburg nach einem Räuber. Der Unbekannte hatte sich am Sonntagabend einem Ehepaar genähert, es mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Der Unbekannte hat sich laut Polizei am Sonntag gegen 22 Uhr von hinten an seine Opfern geschlichen. Die 37-jährige Frau und ihr 44 Jahre alter Ehemann saßen auf einer Parkbank an der Drengfurter Straße in Höhe der Feuerwehrwache. Da hat der unbekannte männliche Täter sie dann mit einem Messer bedroht.