Ohne Führerschein Autofahrer fällt mit 2,2 Promille auf

In seinem Auto sitzend und mutmaßlich eingeschlafen ist am Mittwochmorgen ein 41 Jahre alter Isselburger. Er stand auf der Linksabbiegespur zur Bundesstraße 67, als sich gegen 11.50 Uhr hinter seinem Wagen der Verkehr staute. Obwohl er hätte losfahren können, tat er es zunächst nicht. Als andere Autofahrer an seinen Wagen herantraten, machte der Fahrer einen benommenen Eindruck, fuhr dann aber einige Meter, um schließlich wieder zu halten.