Kultur : Irische Klänge beim Reeser Marktkonzert

Rees Die Gruppe The Stokes spielt am 25. August traditionelle irische Musik, der Eintritt ist frei.

Die Marktkonzerte stellen in Rees ein neues Musik-Format dar, das in diesem Jahr erstmals durch das Reeser Kulturamt ins Lebens gerufen wurde. Die Konzerte können ungezwungen und ohne Eintritt besucht werden. Jeder Gast kann kommen und gehen wann er möchte, kurz verweilen oder sich in einem angrenzenden Lokal am Marktplatz niederlassen und der Musik zuhören. Nach dem Konzert am 25. August wird der Schlusspunkt am Sonntag, 29. September, durch das Halderner Blasorchester, das Tambourcorps Rees und die Gruppe Foreign Affairs gesetzt. Die deutsch-niederländische Gruppe stellt Rock- und Pop-Nummern aus eigener Feder vor. Bei anhaltend schlechtem Wetter werden die Konzerte kurzerhand in den großen Saal des benachbarten Bürgerhauses verlegt.