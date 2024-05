Praxis in Rees 25 Jahre Tierärztin mit Leib und Seele

Jeden Tag ein neuer Patient, jeden Tage eine neue Krankheitsgesichte. Es ist die Abwechslung, den Iris Hense an ihrem Beruf so liebt. Am 15. Mai 1999, vor genau 25 Jahren, eröffnete die praktische Tierärztin ihre Praxis am Kirchplatz 15, nachdem die Räume eines ehemaligen Nähgeschäftes komplett saniert und neu eingerichtet worden waren. Am Mittwoch wurde das Jubiläum gefeiert.