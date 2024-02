Leerstehende Klosteranlage Planungshilfe für Haus Aspel

Die Zukunft von Haus Aspel ist noch völlig ungewiss. Bislang hat sich noch kein Investor finden lassen, der sich zutraut, das ehemalige Kloster, in dem die „Töchter vom heiligen Kreuz“ 172 Jahren zuhause waren, zu entwickeln. Kein Wunder, geht es doch auch um ein Objekt von gigantischen Ausmaßen: Das gesamte Areal ist in etwa so groß wie 19 Fußballfelder, die Gebäude bieten mehr als 500 Räume. Seit mehr als drei Jahren gibt es Bemühungen, das 9,8 Millionen teure und unter Denkmalsschutz stehende Ensemble zu verkaufen, bislang ohne Ergebnis.