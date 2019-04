Interview Holger Doetsch : Keine Erinnerungskultur wie in Deutschland

Info

Vita Holger Doetsch, geboren 1963 in Bendorf am Rhein, ist Autor und Dozent. 1990 war er, gemeinsam mit Angela Merkel, Sprecher in der ersten und letzten demokratisch legitimierten DDR-Regierung unter Ministerpräsident Lothar de Maizière. Danach leitete er Pressestellen oder war presseverantwortlicher Mitarbeiter für mehrere Bundestagsabgeordnete.

Sonstiges Der Wahl-Berliner ist Mitglied im Literarischen Colloquium Berlin und beratendes Mitglied der Journalistenakademie der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Schwerpunkt Nachwuchsförderung.