8000 Kunden von Deutsche Glasfaser betroffen Störung im Internet in Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees/Isselburg · Wer Kunde der Deutschen Glasfaser ist, schaut in Emmerich, Rees und Isselburg in die Röhre. Am Donnerstagnachmittag sind TV, Internet und Telefon ausgefallen.

01.08.2024 , 17:42 Uhr

Wer ins Internet will, schaut in Emmerich, Rees und Isselburg momentan in die Röhre (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wer im Raum Emmerich, Rees oder Isselburg am Donnerstagnachmittag im Homeoffice arbeitet, erlebte eine böse Überraschung. Mit einem Mal fiel die Internetverbindung bei zahlreichen Kunden von Deutsche Glasfaser aus. Verzweifelte Bürger riefen bei der Hotline an, wo es bei manchem erst einmal hieß, dass es ein Problem mit dem eigenen Anschluss sein sollte. Ein generelles Problem gebe es nicht. Auch auf der Störungsseite von Deutsche Glasfaser wurde zunächst nichts angezeigt. Stromkabel ziehen oder das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen, waren die Tipps der Hotline. Dann solle man 20 Minuten warten und das Gerät wieder starten. Doch auch da tat sich nichts und inzwischen gab es auch eine Mitteilung per Mail an die Kunden: „Aktuell gibt es eine Störung in Ihrem Anschlussgebiet.“ Es könne zu Beeinträchtigungen und kurzfristigen Ausfällen kommen. Störungsbeginn war 14.47 Uhr, betroffen sind TV, Internet und Festnetz von Deutsche Glasfaser im Großraum Emmerich, Rees und Isselburg. „Unsere Teams sind im Einsatz und ermitteln aktuell die Ursache der Störung.“ Wenig tröstlich ist der Hinweis: Erwartete Lösungszeit ist unbekannt. Heißt im Klartext: Wie lange die Störung dauern wird, ist offen. Auch von der Pressestelle von Deutsche Glasfaser gab es dazu keine Auskunft. „Die Schadensanalyse läuft, unsere Techniker sind am Problem dran“, sagt Dennis Slobodian, Sprecher von Deutsche Glasfaser. Betroffen sind zahlreiche Kunden. Da Deutsche Glasfaser in der Region Platzhirsch beim Glasfaserausbau ist, ist bei zahlreichen Leuten das Internet ausgefallen. Laut Deutsche Glasfaser geht es um mehr als 8000 Anschlüsse in Emmerich, Rees und Isselburg. Der Ausfall trifft sowohl Privatkunden wie Geschäftsleute, heißt es von Deutsche Glasfaser. Wenn der Ausfall beendet ist, soll es eine Nachricht per Mail geben.

(zel)