Fremde werden Freunde Kultur als Brückenbauer

Kreativ und Sport Bei den Interkulturellen Tagen finden noch weitere Veranstaltungen statt: So am 13. und 14. Oktober ein Kletterworkshop für geflüchtete Kinder und Jugendliche die gemeinsam mit Reeser Kindern und Jugendlichen im Remix das Klettern lernen (10 bis .16 Jahre). Am 21. Oktober steht in der Turnhalle der Realschule am Westring ein Selbstbehauptungskurs für Frauen ab 16 Jahre an und am 22. Oktober ein Kreativ-Workshop zur Ebru-Kunst. Mit dieser jahrhundertealten künstlerischen Technik aus dem osmanischen Reich können auch Kinder und Ungeübte wunderschöne marmorierte Buntpapiere herstellen. Farben und Farbpigmente werden auf eine Wasseroberfläche getropft und mit Kämmen und Pinseln zerstreut. Veranstaltungsort ist „Mittags am Markt“.

Freier Eintritt Der Eintritt zu allen Veranstaltungen und Workshops ist kostenlos. Weitere Infos zum Programm unter www.willkommenskultur-niederrhein.de.