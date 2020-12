Integrationshelferin Michaela Sommer : „Ich gebe den Kindern Struktur“

Emmerich Michaela Sommer (54) ist eine von 58 Integrationshilfen beim Caritasverband Kleve. Aktuell betreut sie einen Grundschüler und eine Gymnasiastin, jeweils aus Emmerich am Rhein. Ein Ortstermin.

(RP) Felix (Name geändert) blickt Michaela Sommer mit großen Augen an, er drückt damit aus: „Du gehörst zu mir!“ Laut sagt er das nicht, dafür aber: „Frau Sommer hilft uns bei den Aufgaben im Unterricht und spielt mit uns.“ Das ist seine Antwort auf die Frage: „Was Frau Sommer eigentlich so macht?“