Instrument in der Aldegundiskirche wird 45 Jahre alt

„Orgelfeuerwerk“ in St. Aldegundis

Besonderer Geburtstag in Emmerich

EMMERICH „Geburtstagskonzert“ für die Seifert-Orgel in der Kirche am kommenden Sonntag.

(RP) Unter dem Titel „Orgelfeuerwerk“ lädt Kantor Stefan Burs für Sonntag, 28. Oktober, 16 Uhr, zum Konzert in die Aldegundiskirche ein. Der Grund: 1973, also vor 45 Jahren, wurde die Orgel der Firma Seifert mit 47 Registern hinter dem Altar aufgestellt. Im Rahmen der Kirchenrenovierung 1996/1997 bekam das Instrument dann seinen neuen Platz auf der Westempore der Kirche. Neben einer gründlichen Reinigung und Überarbeitung der Orgel konnten damals drei neue Register und eine Setzeranlage mit über 2000 Kombinationen eingebaut werden.

Die erste Hälfte des Konzerts besteht aus großen feierlichen Werken der bedeutendsten Orgelkomponisten: allen voran natürlich Bach, von dem gleich zwei Werke zu hören sein werden. Das hochvirtuose Praeludium und Fuge in e-moll und das Choralvorspiel „Nun danket alle Gott“. Die französichen Komponisten sind mit Marcel Dupré und Louis Vierne vertreten.

In der zweiten Hälfte erklingt die etwas „leichtere“ Orgelmusik. Die Komponisten Louis Lefebure-Wely aus Frankreich und Vincenzo Petrali geben ihren Orgelwerken fast opernhaften Schwung mit. Neben einem Bolero de Concert erklingt unter anderem das bekannte „Allegro brillante“ als Schlusspunkt.

Per Video wird das Spiel des Organisten auf eine Leinwand in das Kirchenschiff übertragen. Danach wird in der neu gestalteten Sakristei auf das „Geburtstagskind“ mit einem Gläschen Sekt angestoßen.