Innenminister bei der CDU in Emmerich : Reul-Klartext: „Sprung in der Schüssel“

Emmerich Der NRW-Innenminister sprach beim Abend der Emmericher CDU in der Societät zum Thema Sicherheit. Er sparte nicht mit deutlichen Worten und forderte mehr Unterstützung der Bürger für die Polizei.

Eigentlich hatte NRW-Innenminister Herbert Reul nicht so viel Zeit mitgebracht, als er am Dienstagabend um 19 Uhr aus seinem Dienstwagen vor der Societät ausstieg. Aber dann blieb er auf dem Gästeabend der Emmericher CDU doch länger.

Als Hans-Jürgen Gorgs meinte, manche Probleme mit mangelndem Respekt in der Gesellschaft hätten ihren Ursprung in der Erziehung im Elternhaus, nannte Reul eine Zahl: „In 2017 hatten wir 9000 tätliche Angriffe auf Polizisten, Feuerwehr und Rettungskräfte. Also keine verbalen Angriffe,sondern gewalttätige. Das sind Leute, die für unseren Schutz da sind und in Notlagen helfen. Bei der Zahl denke ich: Unsere Gesellschaft hat einen Sprung in der Schüssel!“