Inklusive Theatergruppe : „Fanta 10“ feiert Premiere mit neuem Stück

Die inklusive Laienschauspielgruppe Fanta 10 aus Emmerich lädt zu einem neuen Theaterstück ein. Foto: Fanta 10

Emmerich/Rees/Goch Inklusive Laienschauspielgruppe führt „Opas Geburtstag“ am kommenden Sonntag in Rees auf. Vorstellungen in Goch und Emmerich folgen.

Die inklusive Laienschauspielgruppe Fanta 10 startet mit einem neuen Stück in die Saison. Unter Leitung von Judith Hoymann spielt die Truppe in wechselnden Besetzungen selbst geschriebene Theaterstücke, die von den Schauspielern mit eigenen Texten gefüllt werden. Vom Unterhaltungswert der Stücke überzeugen können sich Interessierte am Sonntag, 7. April, ab 16 Uhr. Dann lädt die inklusive Laienschauspielgruppe das Publikum ins Bürgerhaus Rees ein zu einer ganz besonderen Geburtstagsfeier, der Premiere des aktuellen Theaterstücks „Opas Geburtstag – Bussi, Bussi, Küsschen…“ ist. Am 5. Mai folgt eine weitere Aufführung im Kastell in Goch. Den Abschluss der „Tournee“ bildet die Vorstellung im Stadttheater Emmerich am 25. Mai.

Zum Inhalt des Stücks: Herrlich! Endlich ist wieder ein Jahr vorüber und alle sehen sich wieder! Opa hat eingeladen. Der alte Anton von Messerschmidt hat es faustdick hinter den Ohren. Nix von „tüdeligem Opa“: Alles feines Kalkül, wen man so zum Geburtstag einlädt. Es ist ja nicht so, dass alle Gäste ausgesprochen freiwillig kämen.

Opa erlebt eben gerne noch was in seinem hohen Alter. Aber dass sich ausgerechnet sein Ziehsohn uneingeladen blicken lässt, bleibt ihm dann doch – zusammen mit den Herzogin-Kartöffelchen – ein wenig im Halse stecken. Was will dieser Mensch von ihm? Oder Bertram, sein jüngster Enkel? An ihn kann er sich leider überhaupt nicht mehr erinnern. Zum Glück halten ihm seine geliebte Nichte Barbara und Tochter Mira die Stange. Doch da gibt es auch noch diese uralte handgeschnitzte Holztruhe, um die sich Schwägerin Käthe immer noch mit ihm streitet. „Ein Erbstück“, behauptet sie. Was so alles auf einem 95. Geburtstag passieren kann? Zum Glück kann niemand in die Zukunft schauen.

Die Fantas versprechen: Es wird ein äußerst amüsanter Abend, und dem wahren Leben erschreckend ähnelnden.

Karten (4 Euro im Vorverkauf) können unter Telefon 0162 8601612 oder per E-Mail unter j.hoymann@web.de reserviert werden.

