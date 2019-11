Meinung : Inklusion nur mit den richtigen Bordmitteln

Rees Politik und Stadtverwaltung in Rees lehnen das gemeinsame Lernen an der Realschule weiterhin ab. Eine Entscheidung nicht gegen, sondern für Schüler mit Handycap.

Im Schulausschuss und im Rat hat die Reeser Politik in dieser Woche eine eindeutige Entscheidung getroffen, die wahrscheinlich für Gesprächsbedarf bei der Bezirksregierung in Düsseldorf sorgen wird. Denn auch im kommenden Schuljahr soll die Realschule Rees keine Schule des „Gemeinsamen Lernens“ (GL) von Schülern mit und ohne Handycap werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Politik und Stadtverwaltung eine solche Entscheidung getroffen und nur mit intensiven Gesprächen abwenden können, dass in Rees neben der Hauptschule eine zweite GL-Schule installiert wird. Aber was bedeutet das eigentlich?

Seit einiger Zeit setzt das Land auf eine Neuausrichtung der Inklusion. Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf stehen nicht nur die Förderschulen, sondern auch weiterführende Schulen offen. An der Reeser Realschule wird das bislang über eine Einzelfall-Regelung gehandhabt. Das heißt, dass die Schule mit (wenigen) zusätzlichen Pädagogen arbeitet, die auch nur für eine überschaubare Anzahl von Kindern zuständig sind. Wie die Realschule in dieser Woche erklärte, funktioniere diese Praxis trotz des gestiegenen Aufwands bislang auch gut.

Eine Schule des „Gemeinsamen Lernens“ ist allerdings eine Schule, an der es generell möglich sein soll, dass Kinder und Jugendliche mit und ohne Handycap gemeinsam unterrichtet werden sollen. 25 Schüler pro Klasse, davon drei mit Förderbedarf, betreut von 1,5 Pädagogen – so sollte eine GL-Schule rein theoretisch funktionieren können, sagt die Bezirksregierung.

Das hört sich doch eigentlich ganz vernünftig an. Sind also Stadt und Politik in Rees dagegen, die Inklusion an ihren Schulen weiter voranzutreiben?